"Самые сложные выборы в мире": Индонезия выбирает президента, конгресс и местных депутатов Вчера, 08:21 835 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Willy Kurniawan Голосование в Индонезии осуществляется сразу на четырех уровнях REUTERS/Willy Kurniawan

В Индонезии началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.

Отдать свой голос смогут около 93 из 260 миллионов жителей страны, сообщает DW.

За пост президента борются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.

Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тысяч кандидатов, которые борются за 20 тысяч мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тысячах участков задействованы около 6 миллионов сотрудников.

Эксперты уже назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

Ожидается, что оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.