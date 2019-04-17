"Самые сложные выборы в мире": Индонезия выбирает президента, конгресс и местных депутатов
В Индонезии началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.
Отдать свой голос смогут около 93 из 260 миллионов жителей страны, сообщает DW.
За пост президента борются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.
Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тысяч кандидатов, которые борются за 20 тысяч мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.
Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тысячах участков задействованы около 6 миллионов сотрудников.
Эксперты уже назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".
Ожидается, что оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.