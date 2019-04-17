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"Самые сложные выборы в мире": Индонезия выбирает президента, конгресс и местных депутатов

Вчера, 08:21
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"Самые сложные выборы в мире": Индонезия выбирает президента, конгресс и местных депутатов - фото

REUTERS/Willy Kurniawan

Голосование в Индонезии осуществляется сразу на четырех уровнях

В Индонезии началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.

Отдать свой голос смогут около 93 из 260 миллионов жителей страны, сообщает DW.

За пост президента борются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.

Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тысяч кандидатов, которые борются за 20 тысяч мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тысячах участков задействованы  около 6 миллионов сотрудников.

Эксперты уже назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

Ожидается, что оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.

Теги:   Индонезия

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