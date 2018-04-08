Самые дорогие на Ближнем Востоке. Пять фактов о часах короля Египта, проданных почти за миллион долларов

На аукционе Christie's в Дубае за рекордные $912 тысяч ушли с молотка часы Patek Philippe ref. 1518, принадлежавшие предпоследнему королю Египта Фаруку I.

Журнал Новое Время приводит пять фактов о самых дорогих часах, когда-либо проданных на аукционах Ближнего Востока.

1. Фаруку I передали эти часы в 1945 году, когда ему было 25 лет. Часы изготовила для него швейцарская фирма Patek Philippe S.A., их изготовили в 1944 году по спецзаказу самого короля. Всего Patek Philippe выпустила 281 экземпляр серии 1518.

2. Диаметр часов 35 мм. Их корпус изготовлен из 18-каратного золота, тахиметрическая шкала - из плотной эмали, циферблат - из серебра с золотыми арабскими цифрами, а элементы мозаики лунного календаря - из эмали и украшены золотыми звездами и луной. В часовом механизме использовано 23 драгоценных камня. Ремешок часов сделан из кожи.

3. В серии часов 1518 впервые были объединены вечный календарь и хронограф. Календарь показывает день недели и месяц. Хронограф имеет минутный и секундный накопители. В часах есть также лунный календарь, определяющий фазы луны.

4. На задней крышке часов выгравированы элементы герба Королевства Египет: корона со звездой и полумесяцем, а также буква F - личная монограмма короля Фарука I.

5. На аукционе Christie's часы купили в течение пятиминутных торгов за цену, в два раза превышающую первоначальную.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №13 от 5 апреля 2018 года