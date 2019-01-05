Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Питер Сантенелло
Лицо коррупции
Кирилл Говорун
С верой в независимость
Дмитрий Кулеба
Больше Европы, меньше союза
Борис Давиденко
Лекарство с побочным эффектом

"Конгрессвуман танцуют": Окасио-Кортез танцем ответила на неудачные попытки её высмеять

Сегодня, 22:42
489
Цей матеріал також доступний українською

Конгрессвуман получила ещё больше поддержки

Пользователь Twitter опубликовал видео с 29-летней конгрессвуман Александрией Окасио-Кортез, где она, в 2010 году, будучи студенткой танцует на крыше. Таким образом он попытался высмеять женщину, передает российская служба BBC.

Обидеть Окасио-Кортез попытались противники демократов. "Вот любимая Америкой коммунистка-всезнайка ведет себя как бестолковая кретинка, кем она и является", - заявил  AnonymousQ (позже аккаунт был удален).

Раскритиковать когрессвуман пользователям так и не удалось.  В Twitter потом даже появился аккаунт Александрия Окасио-Кортез танцует под все песни, который насчитывает 20 тысяч подписчиков.

"Хочу, чтобы Александрия Окасио-Кортез дала мне уроки танцев", - написал  актер Джордж Такеи.

"Чем больше у нас будет таких политиков как она, тем скорее мы все будем танцевать", - написал актер Рассел Кроу.

Позднее  сама Окасио-Кортез опубликовала видео, как она танцует у своего кабинета в Капитолии под песню War Брюса Спрингстина.

"Слышала, республиканцы думают, что танцующие женщины - это возмутительно. Подождите, пока они не узнали, что конгрессвумен тоже танцуют", - подписала ролик женщина.

Напомним, в США 29-летняя представительница Демократической партии Александрия Окасио-Кортес одержала победу на промежуточных выборах над республиканцем Энтони Паппасом с рекордным отрывом более чем в 50% голосов.

"От таких женщин, как я, не ждут выдвижения на выборах" - с этих слов начинается предвыборный ролик Александрии Окасио-Кортес, быстро ставший вирусным в США.

Ее биография действительно не слишком располагала к тому, чтобы сражаться за место в высших эшелонах американской политики. Во многочисленных интервью Окасио-Кортес впоследствии рассказывала, что подрабатывала одновременно официанткой и барменом. 

Многие из ее взглядов не только противоречат нынешней политике президента США Дональда Трампа, но и являются радикальными даже для Демократической партии.

 

Теги:   Конгресс США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 12:43

article_img
Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: трое погибших - видео

Выбор редакции

Радио НВ/Місце в історії

Сегодня, 19:30

article_img
Пропаганда образца XVI века. Как и почему Москва всегда мечтала стать “третьим Римом”
STYLE/LIFE

Сегодня, 08:41

article_img
Черная вышивка - не признак траура и что предвещает елка во дворе. Специалисты музея Ивана Гончара о традициях и секретах предков
STYLE/LIFE

Сегодня, 08:17

article_img
Где отпраздновать Рождество в Киеве. Афиша событий на 5-7 января

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться