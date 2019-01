"Конгрессвуман танцуют": Окасио-Кортез танцем ответила на неудачные попытки её высмеять

Обидеть Окасио-Кортез попытались противники демократов. "Вот любимая Америкой коммунистка-всезнайка ведет себя как бестолковая кретинка, кем она и является", - заявил AnonymousQ (позже аккаунт был удален).

Раскритиковать когрессвуман пользователям так и не удалось. В Twitter потом даже появился аккаунт Александрия Окасио-Кортез танцует под все песни, который насчитывает 20 тысяч подписчиков.

"Хочу, чтобы Александрия Окасио-Кортез дала мне уроки танцев", - написал актер Джордж Такеи.

"Чем больше у нас будет таких политиков как она, тем скорее мы все будем танцевать", - написал актер Рассел Кроу.

Hahaha she’s fantastic .

The more politicians we have like @AOC the sooner we’ll all be dancing. This is a real person, in touch with her roots. She has a perspective, a work ethic & a humanity based philosophy that seeks the best outcome for the most people..

More power to her. https://t.co/NEKPAm14Cm