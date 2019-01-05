"Конгрессвуман танцуют": Окасио-Кортез танцем ответила на неудачные попытки её высмеять Сегодня, 22:42 489 Цей матеріал також доступний українською Конгрессвуман получила ещё больше поддержки

Пользователь Twitter опубликовал видео с 29-летней конгрессвуман Александрией Окасио-Кортез, где она, в 2010 году, будучи студенткой танцует на крыше. Таким образом он попытался высмеять женщину, передает российская служба BBC.

...High School video of Alexandria Ocasio-Cortez -- Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj — Dan Jordan (@realdanjordan) 2 января 2019 г.

Обидеть Окасио-Кортез попытались противники демократов. "Вот любимая Америкой коммунистка-всезнайка ведет себя как бестолковая кретинка, кем она и является", - заявил AnonymousQ (позже аккаунт был удален).

Раскритиковать когрессвуман пользователям так и не удалось. В Twitter потом даже появился аккаунт Александрия Окасио-Кортез танцует под все песни, который насчитывает 20 тысяч подписчиков.

Boney M - Rasputin pic.twitter.com/FSTLbYr5Ku — AOC Dances To Every Song (@aoc_dances) 4 января 2019 г.

"Хочу, чтобы Александрия Окасио-Кортез дала мне уроки танцев", - написал актер Джордж Такеи.

I want Alexandria Ocasio-Cortez to give me dance lessons. @AOC — George Takei (@GeorgeTakei) 3 января 2019 г.

"Чем больше у нас будет таких политиков как она, тем скорее мы все будем танцевать", - написал актер Рассел Кроу.

Hahaha she’s fantastic .

The more politicians we have like @AOC the sooner we’ll all be dancing. This is a real person, in touch with her roots. She has a perspective, a work ethic & a humanity based philosophy that seeks the best outcome for the most people..

More power to her. https://t.co/NEKPAm14Cm — Russell Crowe (@russellcrowe) 3 января 2019 г.

Позднее сама Окасио-Кортез опубликовала видео, как она танцует у своего кабинета в Капитолии под песню War Брюса Спрингстина.

"Слышала, республиканцы думают, что танцующие женщины - это возмутительно. Подождите, пока они не узнали, что конгрессвумен тоже танцуют", - подписала ролик женщина.

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! ????????



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 4 января 2019 г.

Напомним, в США 29-летняя представительница Демократической партии Александрия Окасио-Кортес одержала победу на промежуточных выборах над республиканцем Энтони Паппасом с рекордным отрывом более чем в 50% голосов.

"От таких женщин, как я, не ждут выдвижения на выборах" - с этих слов начинается предвыборный ролик Александрии Окасио-Кортес, быстро ставший вирусным в США.

Ее биография действительно не слишком располагала к тому, чтобы сражаться за место в высших эшелонах американской политики. Во многочисленных интервью Окасио-Кортес впоследствии рассказывала, что подрабатывала одновременно официанткой и барменом.

Многие из ее взглядов не только противоречат нынешней политике президента США Дональда Трампа, но и являются радикальными даже для Демократической партии.