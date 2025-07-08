В США неизвестный использовал голос госсекретаря Марко Рубио, чтобы связываться с высокопоставленными должностными лицами (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

В США неизвестный использовал сгенерированный искусственным интеллектом голос государственного секретаря Марко Рубио и связывался с чиновниками, отправляя им голосовые и текстовые сообщения.

Об этом сообщает The Washington Post во вторник, 8 июля, ссылаясь на американского чиновника и телеграмму Государственного департамента.

В телеграмме, датированной 3 июля, сказано, что самозванец связался по меньшей мере с пятью людьми, которые не являются сотрудниками Госдепартамента, в том числе с тремя министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса США. Для этого неизвестный использовал мессенджер Signal.

В телеграмме также говорится, что власти США не знают, кто за этим стоит, но считают, что самозванец, вероятно, таким образом пытается манипулировать влиятельными чиновниками, чтобы «получить доступ к информации или счетам».

Как пишет WP, самозванец начал действовать в середине июня, создав учетную запись в Signal с использованием имени пользователя Marco.Rubio@state.gov. Это имя не является его настоящим электронным адресом, уточняется в материале.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли, который специализируется на цифровой криминалистике, Хани Фарид рассказал, что для подделки голоса необходимо всего 15−20 секунд аудиозаписи человека.

«Вы загружаете его на любое количество сервисов, нажимаете кнопку с надписью „Я имею разрешение на использование голоса этого человека“, а затем вводите то, что вы хотите, чтобы он сказал. Оставлять голосовые сообщения особенно эффективно, потому что они не интерактивны», — отметил Фарид.

В Госдепартаменте США сообщили, что «проведут тщательное расследование и продолжат принимать меры для предотвращения подобных случаев в будущем», пишет WP.

Газета также сообщила, что в мае ФБР делало предупреждение, что «злоумышленники» выдают себя за высокопоставленных чиновников США, отправляя настоящим чиновникам текстовые и голосовые сообщения. По данным ФБР, целью самозванцев, вероятно, является «получение информации или средств».