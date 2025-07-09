Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV — о министре транспорта РФ Романе Старовойте, которого нашли застреленным сразу после увольнения .

— Когда вы увидели новость о том, что министр транспорта Роман Старовойт, которого сняли с должности, покончил с собой, вы о чем подумали?

— Я, конечно, в первую очередь подумал об уголовном деле, которое было возбуждено уже несколько месяцев назад, и по которому уже сидит его бывший заместитель, а потом и преемник на посту губернатора Курской области по фамилии Смирнов.

Но я подумал: «Ого, далеко зашло». Так, наверное, если коротко формулировать.

— Что вы имеете в виду — «далеко зашло», что это значит? В смысле, чиновники такого уровня еще не стрелялись после обвинений в коррупции или в чем-то другом?