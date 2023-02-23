Интервью NV с Риши Сунаком: Британский премьер — о ракетах, самолетах и гарантиях безопасности, а также о своей гордости за помощь Украине 23 февраля, 13:10 Эксклюзив NV Сверхмощная помощь: Риши Сунак уверен, что сейчас в мире образовалась невероятная коалиция помощи Украине. (Фото:Oli Scarff / REUTERS)

О том, как Лондон стал лидирующим союзником Киева и последовательно приближает победу Украины над Россией, NV поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В самом сердце государственной власти Великобритании — в правительственной резиденции на лондонской Даунинг Стрит, дом 10, — 22 февраля довелось побывать NV. Компанию представителю редакции составили премьер-министр Риши Сунак, несколько коллег, а также местный любимец — 15-летний кот Ларри.

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К годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину британцы пригласили группу украинских журналистов в гости — показать, как они обучают бойцов ВСУ. В программе визита оказался и неожиданный бонус — возможность пообщаться с Сунаком. Встреча была короткой, но теплой, а сам премьер — дружелюбным и откровенным.

— Владимир Зеленский после своего недавнего визита в Лондон, Париж и Брюссель, был довольно оптимистично настроен относительно получения Украиной современных западных истребителей. Но теперь создается впечатление, что западные лидеры не спешат решать этот вопрос. Почему?

— Что мы всегда пытаемся сделать, — это удостовериться в том, что все поставляемое снаряжение помогает Украине себя защищать.

Мы были первой страной, которая, к примеру, приняла решение о поставках танков — Challenger 2. И теперь мы ведем беседу с вашим президентом о поставках ракет дальнего радиуса действия, которые важны в этой критически важной фазе противостояния.



Что касается боевых самолетов, я уже это говорил президенту [Владимиру Зеленскому], когда он был здесь: мы можем сделать, что-то другое более быстро [чем поставки самолетов].

Например, наша страна начала первой обучать украинских пилотов тактике применения [авиации]. Это часть более широкого плана: как Украина сможет себя защитить не именно сегодня, а в долгосрочной перспективе. Кроме того, важно увеличить число обучаемых пилотов. Передача оптики и других составляющих делают вопрос более комплексным. Это не только сам самолет, но и многое другое, находящиеся за скобками: как вы будете их обслуживать и продолжать это делать. Кроме того, мы готовы помочь любой другой стране в предоставлении Украине истребителей как можно скорее, чем наши [Eurofighter Typhoon, которых у Великобритании 144 единицы; Украина же просит американские F-16].

В любом случае, мы уже сделали первый шаг — начали обучение украинских пилотов. Ведь мы считаем, что Украина должна получить всю поддержку, которую мы можем предоставить. Есть и другие аспекты противовоздушной безопасности, в которых мы уже действуем и продолжаем действовать— это системы ПВО и ракеты к ним.

— Что случится с поддержкой Украины, если война продлится дольше года?