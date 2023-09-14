Скандинавский грифон и его ракеты. Как шведские самолеты Gripen могут помочь ВСУ и в чем преимущество этих истребителей 14 сентября, 16:06 Сюжет Самолеты Gripen появились на вооружении шведской армии в середине 1990-х (Фото:saab.com)

14 сентября стало известно, что несколько украинских пилотов получили возможность пройти тестовую подготовку на истребителях Gripen в Швеции и успешно завершили этот процесс.

«Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо», — сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. По его словам, подготовка включала испытательные полеты как на самолетах, так и на тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

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По словам Йонсона, Стокгольм не исключает предоставления Gripen Украине, «однако опыт, полученный во время учебной программы, сейчас должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого». Окончательного решения о передаче Украине этих самолетов нет, но 12 сентября шведские СМИ сообщили, что правительство Швеции рассматривает возможность подарить Украине несколько истребителей JAS 39 Gripen.



В конце августа 2022 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напоминал, что возможность предоставления Украине этих самолетов обсуждалась во время летнего визита президента Украины Владимира Зеленского и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Швецию. «Он [Олещук] оставил [в Швеции] двух специалистов, пилотов, которые могут сделать определенный анализ и выводы относительно того, может ли этот самолет стать на вооружение Воздушных сил», — пояснил Игнат.

NV напоминает важнейшие факты об истребителях Gripen и его отдельных преимуществах по сравнению с F-16.

Самолеты Gripen: что это за самолеты и каковы их преимущества

Самолеты Gripen (в переводе «грифон») разработала и производит шведская компания Saab. Это шведские многоцелевые истребители четвертого поколения (как и американские F-16), разработка которых началась в конце 70-х. Их создание было частью оборонной стратегии страны на случай возможного конфликта западных государств с СССР.

На вооружение военно-воздушных сил Швеции их приняли в середине 1990-х годов. Такие самолеты экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику, Таиланд, Бразилию.

Истребители Gripen также участвовали в международной военной операции в Ливии, где патрулировали воздушное пространство и вели разведку.

Эти самолеты известны своей простотой в обслуживании, неприхотливостью к взлетно-посадочным полосам, относительной дешевизной эксплуатации. JAS 39 Gripen также дешевле F-16 и легче в овладении ими.

В целом существует несколько поколений самолетов Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. JAS 39 Gripen имеет до 10 точек подвеса вооружения и способен нести ракеты различных классов.

Самая массовая модификация самолетов JAS 39 Gripen — серия С. Ее основные технические характеристики таковы:

Длина: 14,9 м



Ширина: 14,9 м

Масса: 6,8 т



Максимальная взлетная масса: 14 т

Экипаж: 1 человек

Максимальная высота: 16 км

Операционная дальность полета: 3,000 км

Максимальная скорость: 1,400 км/ч

Двигатель Volvo RM12 тягой в 54,5 кН



Вооружение

27-мм орудие Mauser BK-27, может делать 1 700 выстрелов в минуту



8 точек подвески для большой номенклатуры вооружений: ракет « воздух-воздух», «воздух-земля», крылатых ракет и авиабомб, в частности, высокоточных



Фото: saab.com

Самолет спроектирован по аэродинамической схеме «утка», которая улучшает маневрирование на больших скоростях и улучшает взлетно-посадочные характеристики.

Gripen для взлета нужна полоса длиной всего 400 м, а для посадки — 500 м. Для этого можно использовать обычную автомобильную дорогу.



Истребитель может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 120 км, наземные, даже подвижные — на расстоянии до 70 км. Также он способен одновременно отслеживать до 10 воздушных целей и атаковать 4 из них.

Gripen vs F-16. Как ВСУ могут воспользоваться возможностями шведских истребителей

Еще в прошлом году профильный портал The War Zone отмечал, что именно шведские самолеты могут быть одним из лучших вариантов для ВСУ. Его аналитики напоминали, что несмотря на свои относительно небольшие габариты и вес, эти истребители отвечают требованиям высокой эффективности и надежности. Они также рассчитаны на операции в очень суровых условиях, включая зимние.

Единственный двигатель самолетов Gripen, разработанный Volvo, потребляет относительно небольшое количество топлива по сравнению с другими вариантами, а сами истребители имеют широкий спектр доступного оружия из многих стран. «Он имеет хорошие характеристики, современный радар и авионику, а также небольшие размеры, поэтому его трудно заметить визуально», — отмечали эксперты The War Zone.

Они подчеркивали, что шведские самолеты «действительно хорошо подходят для текущей боевой доктрины, которую использует Украина». Хотя тот факт, что это шведская разработка, усложняет возможности обслуживания и этих самолетов западными партнерами Украины, в частности странами НАТО.

Фото: saab.com

Еще одним важным преимуществом самолетов Gripen для ВСУ является возможность запускать ракеты «воздух-воздух» большой дальности MBDA Meteor, «что было бы огромным преимуществом для Украины», подчеркивают аналитики The War Zone. «Они предоставят украинским пилотам доступ к ракетному оружию класса „воздух-воздух“ с самой большой дальностью, доступной в настоящее время в НАТО, обеспечивая им преимущество при встрече с российскими самолетами, многие из которых держатся на расстоянии от фронта», — подчеркивают аналитики. Ракеты Meteor позволили бы украинским пилотам противостоять авиации РФ с больших расстояний, но при этом иметь возможность их поражать.

Журнал The Economist еще в апреле прошлого года публиковал обзор, в котором предполагал, что шведские истребители Gripen могут подойти для украинской армии даже лучше, чем американские F-16.



Авторы материала отмечали, что шведский истребитель «во многом идеально подходит для нужд Украины»: он был разработан специально для защиты воздушного пространства Швеции от российских самолетов, а также может садиться на короткие взлетно-посадочные полосы и даже автомобильные дороги.

По словам аналитика из британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, на советских аэродромах взлетно-посадочные полосы изготовлены из бетонных панелей, между которыми скапливается мох и камни. Он считает заявил, что в таких условиях Gripen должен лучше справляться со взлетом и посадкой, чем F-16.

«Хотя F-16 может приземляться на дороги и полосы с плохим покрытием, его более легкая ходовая часть не так хорошо приспособлена к нагрузкам на коротких взлетно-посадочных полосах», — пишет The Economist.

Главной проблемой Gripen журнал называет их небольшое количество: у Швеции на вооружении есть менее 100 истребителей, еще около 66 Стокгольм передал другим странам. По словам Юрия Игната, Швеция может обеспечить Украине лишь одну эскадрилью, то есть около 14 самолетов, а остальные придется ждать десять лет. Игнат также настаивал, что Украина уже готовит аэродромную инфраструктуру для американских истребителей F-16, поэтому в Украине сможет приземлиться любой иностранный самолет.