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Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня — Reuters

Сегодня, 05:57
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Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня — Reuters - фото

REUTERS/Mike Blake

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято

Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что полеты самолетов Boeing 737 MAX на территории Штатов могут возобновиться в конце июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Собеседники агентства отметили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и точная дата возобновления полетов самолетов Boeing 737 MAX не определена.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта за шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о «трудностях» и спрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.

После этого по всему миру приостановили полеты Boeing 737 МАХ 8.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.

Следователи заметили схожий сценарий в обеих катастрофах и предположили, что к трагедии привел сбой в работе системы для предотвращения сваливания. В результате сбоя программного обеспечения система в обоих случаях направляла самолеты в пике, несмотря на попытки пилотов сохранить контроль.

Президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли из-за некорректной работы программного обеспечения.

Теги:   США Boeing -737

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