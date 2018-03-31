Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших

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Крушение самолета во Франции
Planes Of Legend ‏/ Twitter

Крушение самолета во Франции

Неподалеку от города Сен-Шамон в центральной Франции разбился небольшой самолет, погибли двое человек, сообщает FranceInfo.

По свидетельствам очевидцев, пилот учебно-тренировочного самолета Robin DR400 потерял управление и летел на низкой высоте. Перед падением самолет снес дорожный знак. Он упал на полосу для разгона.

В результате крушения погибли пилот и пассажир самолета.

Напомним, в пятницу, 30 марта, в Австралии припадении воздушного шарапострадали девять человек.

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