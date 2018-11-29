Самолет Трампа столкнулся с другим лайнером в аэропорту Нью-Йорка

В последнее время Трамп не пользовался самолетом, который повредили в аэропорту

В нью-йоркском аэропорту LaGuardia произошло столкновение частного самолета президента США Дональда Трампа и другого авиалайнера.

Как сообщает Associated Press, принадлежащий Трампу Boeing 757 был припаркован на стоянке, когда в него врезался административный самолет Bombardier Global Express. Самолет зацепил Boeing крылом.

В результате инцидента никто не пострадал. О характере повреждений пока не сообщается. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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Отмечается, что в последнее время президент США не пользовался самолетом, который повредили в аэропорту.

Трамп приобрел Boeing 757 в 2011 году за 100 миллионов долларов и активно пользовался им во время своей предвыборной кампании в 2016 году.