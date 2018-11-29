Самолет Трампа столкнулся с другим лайнером в аэропорту Нью-Йорка

В нью-йоркском аэропорту LaGuardia произошло столкновение частного самолета президента США Дональда Трампа и другого авиалайнера.
Как сообщает Associated Press, принадлежащий Трампу Boeing 757 был припаркован на стоянке, когда в него врезался административный самолет Bombardier Global Express. Самолет зацепил Boeing крылом.
В результате инцидента никто не пострадал. О характере повреждений пока не сообщается. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Смотрите также
Отмечается, что в последнее время президент США не пользовался самолетом, который повредили в аэропорту.
Трамп приобрел Boeing 757 в 2011 году за 100 миллионов долларов и активно пользовался им во время своей предвыборной кампании в 2016 году.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования