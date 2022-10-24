Падение самолета Су-34 на дом в Ейске: в России в авиакатастрофе обвинили чаек — ТАСС 24 октября, 12:30 В России назвали причину падения самолета на жилой дом в Ейске (Фото:REUTERS/Stringer)

Причиной падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске стали попавшие в двигатель судна чайки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



По данным собеседника пропагандистского агентства РФ, птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика.

«Их (чаек — ред.) останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказал источник.

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17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край) самолет упал во двор жилого дома, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли 15 человек, 28 пострадали. В министерстве обороны страны-агрессора утверждают, что у самолета во время взлета вспыхнул один из двигателей.

