Падение самолета Су-34 на дом в Ейске: в России в авиакатастрофе обвинили чаек — ТАСС

24 октября, 12:30
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В России назвали причину падения самолета на жилой дом в Ейске (Фото:REUTERS/Stringer)

В России назвали причину падения самолета на жилой дом в Ейске (Фото:REUTERS/Stringer)

Причиной падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске стали попавшие в двигатель судна чайки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника пропагандистского агентства РФ, птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика.

«Их (чаек — ред.) останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказал источник.

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17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край) самолет упал во двор жилого дома, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли 15 человек, 28 пострадали. В министерстве обороны страны-агрессора утверждают, что у самолета во время взлета вспыхнул один из двигателей.

https://www.youtube.com/watch?v=fCN1ZduS7C4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Самолеты Российские самолеты Су-34

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