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Самолет совершил аварийную посадку в Лос-Анджелесе после удара молнии

Сегодня, 01:32
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EPA

Самолет находился в воздухе около 55 минут

В четверг, 31 января, самолет американской авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в него ударила молния. 

Как сообщает KTLA со ссылкой на представителей авиакомпании, сразу после взлета из аэропорта Лос-Анджелеса пилот сообщил наземным службам о том, что в самолет, возможно, ударила молния. Рейс был возвращен в аэропорт отправки.

Как сообщает CBS Los Angeles, информацию об инциденте также подтвердило Федеральное авиационное управление США.

Отмечается, что самолет выполнял рейс в Нью-Йорк, на борту находились 153 пассажира и члены экипажа. 

Данных о том, пострадал ли кто-либо из пассажиров или членов экипажа, не приводится.

Теги:   США Лос-Анджелес Молния Аварийная посадка Самолеты

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