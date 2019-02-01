Самолет совершил аварийную посадку в Лос-Анджелесе после удара молнии Сегодня, 01:32 51 Цей матеріал також доступний українською EPA Самолет находился в воздухе около 55 минут EPA

В четверг, 31 января, самолет американской авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в него ударила молния.

Как сообщает KTLA со ссылкой на представителей авиакомпании, сразу после взлета из аэропорта Лос-Анджелеса пилот сообщил наземным службам о том, что в самолет, возможно, ударила молния. Рейс был возвращен в аэропорт отправки.

Как сообщает CBS Los Angeles, информацию об инциденте также подтвердило Федеральное авиационное управление США.



Отмечается, что самолет выполнял рейс в Нью-Йорк, на борту находились 153 пассажира и члены экипажа.

Данных о том, пострадал ли кто-либо из пассажиров или членов экипажа, не приводится.