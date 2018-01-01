Самолет с членами правительства Болгарии экстренно сел в Вене Сегодня, 12:33 9 Цей матеріал також доступний українською Самолет совершил вынужденную посадку из-за разбитого стекла кабины пилотов (иллюстративное фото)

Самолет болгарских авиалиний, на борту которого находились вице-премьер - министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов и другие члены правительства, совершил аварийную посадку в Вене.

Информацию об этом подтвердил сам глава болгарского Минобороны сообщает Укринформ.

По его словам, самолет совершил вынужденную посадку из-за разбитого стекла кабины пилотов.

Самолет совершал рейс по маршруту Брюссель - София.

После инцидента из Софии прибыл другой самолет, на котором члены делегации долетели до болгарской столицы.

Напомним, 27 июля самолет авиакомпании American Airlines, в котором была глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.