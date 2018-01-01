Самолет с членами правительства Болгарии экстренно сел в Вене
Самолет болгарских авиалиний, на борту которого находились вице-премьер - министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов и другие члены правительства, совершил аварийную посадку в Вене.
Информацию об этом подтвердил сам глава болгарского Минобороны сообщает Укринформ.
По его словам, самолет совершил вынужденную посадку из-за разбитого стекла кабины пилотов.
Самолет совершал рейс по маршруту Брюссель - София.
После инцидента из Софии прибыл другой самолет, на котором члены делегации долетели до болгарской столицы.
Напомним, 27 июля самолет авиакомпании American Airlines, в котором была глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.