Самолет Пригожина вероятно сбила российская ПВО — FT 24 августа, 02:10 В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет Пригожина (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Самолет Embraer-135, на борту которого вероятно находился глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, могла сбить российская система ПВО.

Об этом сообщает Financial Time.



Западный чиновник сказал, что у него есть информация о сбитии самолета российской зенитно-ракетной системой. Однако он не смог подтвердить, был ли на борту Пригожин.

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«Путин не берет пленных», — добавил он.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone также утверждал, что самолет Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».