На месте падения самолета Пригожина обнаружены тела восьми погибших — росСМИ 23 августа, 21:07 Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

В среду, 23 августа, в результате падения самолета главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина погибло восемь человек, сообщает прокремлевский ресурс РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее российские СМИ писали о том, что погибли все десять пассажиров самолета.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал Евгению Пригожину.



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Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.



Российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что в самолете среди пассажиров был сам Пригожин.

В то же время российские пропагандисты из Фонтанка пишут, что близкое окружение Пригожина не может связаться с ним после информации о катастрофе его бизнес-джета в Тверской области.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ отметил, что на борту самолета Пригожина был и его правая рука Дмитрий Уткин.