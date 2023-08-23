«Бабахнуло дважды, падает». Очевидцы обнародовали видео взрыва самолета Пригожина в воздухе 23 августа, 21:00 Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS/File Photo/via Reuters)

Очевидцы падения самолета, на котором мог быть владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, утверждают, что он взорвался в воздухе.

Об этом сообщает Baza в среду, 23 августа, и публикует соответствующее видео.

Один из местных жителей снял видео, на котором комментирует падение самолета. Очевидец считает, что увидел «катапультирование пилота», а также описывает взрыв.

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«Катя, я не знаю, видишь ли ты. Самолет летел-летел и взорвался. Такой взрыв был!», — сказал очевидец.

Telegram-каналы страны-агрессора также опубликовали видео, автор которого утверждает, что слышала два взрыва, а самолет якобы сбили.

Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что одной из причин падения самолета мог быть «теракт на борту».

В среду, 23 июня, в Тверской области страны-агрессора упал самолет. В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.