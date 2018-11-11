11 ноября 2018, воскресенье

Самолет Париж-Шанхай экстренно сел в России из-за задымления в кабине пилотов

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Лайнер экстренно сел в Иркутске из-за задымления (иллюстративное фото)

Лайнер экстренно сел в Иркутске из-за задымления (иллюстративное фото)

Дальнемагистральный Boeing-777 авиакомпании Air France, который выполнял рейс Париж-Шанхай, изменил маршрут и экстренно сел в российском Иркутске из-за задымления кабины пилотов.

Как сообщили Интерфаксу в экстренных службах, командир Boeing 777, находясь у границы России и Монголии, связался с диспетчерами и доложил о задымлении в кабине. После этого было решено направить самолет на экстренную посадку.

Экипажу предложили следовать в Иркутск, где аэродром способен принять такой крупный лайнер.

Самолет удалось благополучно посадить, пассажиры были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 9 ноября пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica, направлявшийся в Торонто, совершил аварийную посадку в аэропорту Джорджтауна (Гайана, Южная Америка) из-за проблемы с гидросистемой.

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