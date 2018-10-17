Самолет Мелании Трамп вернулся на авиабазу из-за дыма на борту

Самолет, на борту которого находилась первая леди США Мелания Трамп, вынужден был вернуться на объединенную базу Эндрюс, штат Мэриленд, из-за "технической неисправности".
Как сообщает CNN, журналисты, путешествующие с Меланией Трамп, примерно через 10 минут после взлета заметили тонкую струйку дыма и учуяли запах гари.
Отмечается, что самолет благополучно приземлился. Во время посадки представителям прессы выдали влажные полотенца на случай, если запах станет слишком сильным.
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По словам спикера первой леди США Стефани Гришэм, инцидент связан с "незначительным техническим вопросом". "Все в порядке, все в безопасности", - заверила она.
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