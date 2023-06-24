Летел по необычному маршруту. Бизнес-джет Лукашенко приземлился в Турции — СМИ 24 июня, 11:40 Canadair CL-600−2B19 Challenger 850 (Фото:Wikimedia)

Бизнес-джет, который используют чиновники и члены семьи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, приземлился в Турции, используя необычный маршрут, сообщает Reform.by со ссылкой на данные сервиса Radarbox, который отслеживает полеты.

Повідомляється, що Урядовий борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850 з номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 у суботу, 24 червня, і приземлився на турецькому узбережжі Середземного моря в Бодрумі о 05:15, зробивши великий «гачок».

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Згідно з картою, борт постарався облетіти Краснодарський та Ставропольський краї РФ стороною, залетів у Каспійське море і потім через Грузію дістався турецького курорту.



У білоруських пропагандистських ЗМІ також повідомляють, що Лукашенко провів розумову з російським диктатором Володимиром Путіним.



За даними ЗМІ, Путін сам зателефонував Лукашенку та поінформував щодо ситуації в Росії.



В суботу вночі, 24 червня, бізнес-джет білоруського диктатора Олександра Лукашенко вилетів із Мінську в невідомому напрямку.