«Власть боится гнева народа». Возобновление авиасообщения с РФ — полная сдача суверенитета Грузии. Когда полетят головы в Тбилиси — интервью 19 мая, 23:17 NV Премиум Оппозиционные активисты протестуют возле аэропорта в Тбилиси против прибытия самолета из Москвы. Грузия, 19 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В Грузию прилетел первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва — Тбилиси. Борт российской авиакомпании Азимут в тбилисском аэропорту встретили акцией протеста.

Это случилось после того, как 10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году. А с 2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

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Главный редактор независимого издания SOVA Марта Ардашелия называет происходящее полной сдачей суверенитета Грузии. Больше об этом она рассказала в интервью Radio NV.