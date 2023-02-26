Задействованы белорусские партизаны. Российский самолет ДРЛО А-50 атаковали с помощью дронов — телеграмм-канал 26 февраля, 22:46 Российский самолет ДРЛО А-50 (Фото:Белорусский Гаюн/Telegram)

Самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ, который получил повреждения на белорусском аэродроме Мачулищи, был атакован двумя дронами, сообщает мониторинговая группа Белоруски Гаюн.

Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров в комментарии изданию Наша Ніва сообщил, что диверсию организовали белорусские партизаны.



По его словам, организаторы атаки успешно выехали за границу и находятся в безопасности.

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Как отмечает Белорусский Гаюн, силовики правительства Александра Лукашенко обнаружили сумку с пультами управления дронов.

Мониторинговая группа добавляет, что российский А-50 есть достаточно «удобной» мишенью благодаря большому (свыше 10 метров в диаметре) стеклопластиковому куполу, в котором размещается антенна вращающегося радарного комплекса Джмиль.

26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от Минска, был поврежден самолет ДРЛО А-50 ПКС РФ .

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Воздушное судно больше не сможет работать.