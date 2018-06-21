21 июня 2018, четверг

Самолет Air India совершил экстренную посадку из-за утечки в гидравлической системе

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Во время экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал

Во время экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал

В индийском городе Мумбаи совершил экстренную посадку самолет Air India из-за утечки в гидравлической системе, сообщает газета Financial Express со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

По словам представителя компании, воздушное судно вылетело из города Ахмадабад и направилось в Маскат. В момент инцидента на его борту были 176 пассажиров. Во время экстренной посадки никто из них не пострадал, и они продолжат свой полет на другом самолете.

В авиакомпании отметили, что борт решили посадить пилоты. По словам собеседника издания, утечка произошла, когда воздушное судно находилось в воздухе.

Напомним, в Варшаве пассажирский самолет совершил экстренную посадку сразу после вылета.

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