Самолет Air France не пустили в воздушное пространство России

Самолет был вынужден развернуться после шести часов полета и вернуться в Париж

Россия не пустила в свое воздушное пространство самолет французской авиакомпании Air France, который выполнял рейс из Парижа во вьетнамский Хошимин.

Как сообщает Europe 1, самолет был вынужден развернуться после шести часов полета и вернуться в Париж.

Одна из пассажирок самолета рассказала радиостанции, что капитан объявил об отсутствии разрешения на полет над частью территории России, после чего развернул самолет в Париж.

Капитан самолета заявил, что не сталкивался ранее с подобными ситуациями. Представители авиакомпании предположили, что причиной произошедшего могла стать компьютерная ошибка.

В свою очередь представитель Росавиации, комментируя инцидент, сказал РБК, что рейс AFR 258 Париж - Хошимин обычно выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство России, и не требует какого-либо участия российских диспетчеров и разрешения от них на полет.

По его словам, рейс, совершенный 1 ноября, "был значительно изменен" и проложен через воздушное пространство России. Разрешение на полет компания не запрашивала, подчеркнул он.