«Пусть ждут продолжения». Руководитель BYPOL рассказал об атаке на аэродром в Мачулищах 27 февраля, 16:44 Российский самолет А-50У (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Руководитель инициативы ByPol Александр Азаров рассказал подробности вероятного подрыва российского самолета А-50У на военном аэродроме в беларусских Мачулищах.

Как сообщает беларусская служба Радио Свобода, Азаров заявил, что ByPol прекратил «рельсовую войну» после усиления репрессий против партизан, и спустя какое-то время они «нашли такой интересный объект».



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Он назвал поврежденный самолет в Мачулищах флагманским в российской армии. Он вел разведку украинской территории и наводил на украинские объекты гиперзвуковые ракетные комплексы Кинжал.



«Сообщают, что таких самолетов у России всего девять, я даже читал, что их меньше — четыре. Каждый такой самолет стоит 330 миллионов долларов. Конечно, нельзя сказать, что мы решили взорвать резиденцию Лукашенко. Мы делаем то, что работает. Все зависит от обстоятельств», — сказал собеседник журналистов.

Он подтвердил, что атаку провели дронами, но не назвал их количество. В акции участвовали несколько человек, сейчас, по словам Азарова, они уже покинули страну и находятся в безопасности. Он также сказал, что эвакуация этих людей была самым сложным этапом.

Руководитель ByPol отметил, что случившееся в Мачулищах — «сильный удар по имиджу» беларусского диктатора Александра Лукашенко и российской армии.



«Для такой акции не нужны люди из окружения Лукашенко. Но, конечно, наши люди есть в разных местах и структурах. Без людей ничего не сделаешь… „Лукашисты“ говорят, что нас контролируют спецслужбы иностранных государств, это неправда. Беларусские партизаны действуют самостоятельно. Пусть „лукашисты“ ждут продолжения», — добавил он.

В воскресенье, 26 февраля, на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

Как заявили в BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что самолет больше не сможет работать.