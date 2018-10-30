Самое массовое убийство со Второй мировой. В Германии судят медбрата, вызывавшего остановку сердца у пациентов

Бывший немецкий медбрат Нильс Хегель во время суда 30 октября признал себя виновным в убийствах примерно 100 человек в период с 1999 по 2005 год. Он делал им инъекции слишком больших доз медицинских препаратов, чтобы иметь возможность реанимировать пациентов в последний момент. По мнению следователей, настоящее количество жертв Хегеля может достигать 200, но точно это узнать, вероятно, уже невозможно.

НВ рассказывает, что известно о Нильсе Хегеле, совершившем в Германии самое массовое убийство со времен Второй мировой войны.

Уже 10 лет в тюрьме

41-летний Нильс Хегель уже почти 10 лет отбывает пожизненное заключение за убийства пациентов, в которых его признали виновным раньше.

Все свои преступления Хегель совершил в период с 1999 по 2005 год. В это время он работал в двух больницах: с 1999 года по 2002 год в больнице Ольденбурга в Нижней Саксонии, а с 2003 по 2005 год в больнице Дельменхорста, также в Нижней Саксонии.

В 2005 году коллега Нильса Хегеля поймал его, когда он делал пациенту инъекцию, писал The Guardian в 2015 году. После этого в 2008 году суд впервые приговорил его к тюремному заключению за попытку убийства - на 7,5 года. С тех пор Хегель так и не вышел на свободу.

Одно из немногих опубликованных фото, на которых видно лицо Нильса Хегеля / Фото: CENTRAL EUROPEAN NEWS

После того, как его осудили, оказалось, что в период с 2001 по 2006 год частота использования в клинике препарата, который Хегель вводил своим жертвам, выросла почти в 10 раз, а также возрос уровень смертности, сообщала The Local. Этот препарат медсестры и медбратья могли давать пациентам без рецепта врача. Кроме того, в правоохранительные органы обратилась женщина, у которой появились подозрения из-за смерти ее матери в клинике в Дельменхорсте, где работал Хегель.

В 2014 году, когда Хегель отбывал свой срок, его обвинили в трех убийствах. По данным обвинения, которое предъявили в суде, он ввел пятерым пациентам лекарство, вызывающее серьезные проблемы с сердцем и кровообращением с 2003 по 2005 год. Это лекарство определенно убило 61-летнюю женщину и двоих мужчин в возрасте 44 и 78 лет. От чего умерли еще два пациента - от этого лекарства или от их болезней - точно установить не удалось.

Главное здание больницы в Дельменхорсте, где работал Хегель / Фото: EPA

В январе 2015 года Хегель признался психиатру, который проводил ему экспертизу, что вводил чрезмерную дозу медикаментов еще 90 пациентам, 30 из которых умерли.

DW писала, что в 2015 году медбрата приговорили к пожизненному заключению за два убийства и две попытки убийства.

Зачем Хегель убивал людей

The Local в 2014 году писал, что в суде над Нильсом Хегелем прокурор Даниэла Ширек-Болманн заявила, что он убивал от скуки и из-за желания продемонстрировать свои навыки по реанимации, считая смерть пациентов приемлемым риском.

Один из врачей, который давал показания, описывал Хегеля как "страстного медика", который водил машину скорой помощи в свободное время и производил хорошее впечатление на персонал в клинике. Этот врач помнит, что ему казалось странным, что медбрат всегда присутствует при реанимации пациентов. У Хегеля был большой опыт в интубации, при которой в дыхательные пути пациента вставляется трубка, он часто помогал молодым врачам с этой процедурой.

"Не возникало мысли спросить, почему он всегда был там", - сказал врач.

Больница в Ольденбурге, в которой Хегель убил десятки человек / Фото: EPA

В 2015 году, признавшись в убийстве 30 пациентов, Хегель попытался извиниться перед их родственниками.

"Я искренне сожалею", - заявил он.

Бывший медбрат рассказал, что, вводя пациентам смертельные дозы препарата, действовал импульсивно.

"Обычно решение об этом было относительно спонтанным", - заявил он в суде. Хегель также сказал, что знает, что его действия не могут быть оправданы, и что он надеется, если он будет признан виновным, вердикт поможет близким жертв найти мир.

Каждый раз после смерти пациента он обещал себе, что больше не будет играть в эту смертельную игру, но затем эта решимость постепенно таяла

Описывая свои мотивы, бывший медбрат признал, что искал острых ощущений.

"Там было напряжение и ожидание того, что произойдет дальше", - вспоминал Хегель.

По его словам, он чувствовал себя прекрасно, когда ему удавалось реанимировать пациента, если же реанимация оказывалась неудачной, Хегель чувствовал себя опустошенным. По его словам, каждый раз после смерти пациента он обещал себе, что больше не будет играть в эту смертельную игру, но затем эта решимость постепенно таяла. Свои ощущения в случае удачной реанимации Хегель также описывал как "эйфорию".

Один из психологов, оценивавших состояние Нильса Хегеля, говорил, что само убийство никогда не было его целью. Удовлетворение после удачной реанимации Хегель чувствовал в течение нескольких дней. "Для него это было как наркотик", - передает слова эксперта The Guardian.

Настоящие масштабы убийств Хегеля

30 октября 2018 года Хегель признал в суде, что убил около 100 пациентов.

"То, что я признал, имело место", - заявил он в зале суда, в котором были десятки родственников его жертв.

После минуты молчания в память о жертвах, во время которой Хегель оставался бесстрастным, он все ниже опускал голову по мере того, как прокурор Даниэла Ширек-Болманн зачитывала имя каждого погибшего пациента и обвинения.

По словам стороны обвинения, во время работы в больнице Ольденбурга Хегель убил, как минимум, 36 пациентов. Еще около 64 пациентов он убил в клинике близлежащего Дельменхорста.

Более 130 тел пациентов, которые умерли во время дежурств Хегеля, были эксгумированы. Следователи заявили, что дело "беспрецедентно в Германии, насколько нам известно".

Выбор жертвы, по-видимому, был совершенно случайным, их возраст варьировался от 34 до 96 лет.

По словам следователей, общее количество жертв может достигать 200. Но они опасаются, что, сколько именно человек убил бывший медбрат, может остаться неизвестным, так как многие тела были кремированы и сейчас уже нельзя установить точную причину этих смертей.

Один из более чем 100 соистцов в ходе судебного разбирательства Кристиан Марбах назвал скандалом то, что Хегель так долго смог безнаказанно убивать.

НВ