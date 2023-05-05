Резников озвучил ожидания Украины от саммита НАТО
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В Украине сформировали перечень ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11−12 июля. В частности, украинская сторона хочет получить алгоритм членства в Альянсе.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Голос Америки.
Чиновник, выступая в вашингтонском аналитическом центра Atlantic Council, заявил, что Украина ожидает от решений Вильнюсского саммита следующего:
- Приверженности членства Украины в НАТО. По словам министра, это предполагает, что «Альянс должен предложить Украине до конца 2023 четкий алгоритм членства».
- Гарантий безопасности Украины от НАТО, которые действуют до вступления Украины в Альянс.
- Готовности НАТО поддержать формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.
- Продолжения приверженности НАТО обеспечивать оборонные нужды Украины, в том числе ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.
- Оборонной поддержки Украины до полного восстановления суверенитета Украины.
- Создания механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Североатлантического договора.
- Превращения Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.
20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.
Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.