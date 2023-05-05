Резников озвучил ожидания Украины от саммита НАТО

5 мая, 20:55
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине сформировали перечень ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11−12 июля. В частности, украинская сторона хочет получить алгоритм членства в Альянсе.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Голос Америки.

Чиновник, выступая в вашингтонском аналитическом центра Atlantic Council, заявил, что Украина ожидает от решений Вильнюсского саммита следующего:

Видео дня

  • Приверженности членства Украины в НАТО. По словам министра, это предполагает, что «Альянс должен предложить Украине до конца 2023 четкий алгоритм членства».
  • Гарантий безопасности Украины от НАТО, которые действуют до вступления Украины в Альянс.
  • Готовности НАТО поддержать формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.
  • Продолжения приверженности НАТО обеспечивать оборонные нужды Украины, в том числе ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.
  • Оборонной поддержки Украины до полного восстановления суверенитета Украины.
  • Создания механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Североатлантического договора.
  • Превращения Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.

Читайте также:
«Решение не будет быстрым». Вступление Украины в НАТО и ЕС возможно после войны — Писториус

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Украина-НАТО Война России против Украины Саммит НАТО в Вильнюсе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X