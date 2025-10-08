Автор The Guardian Пол Тейлор указывает на то, что европейские лидеры на саммите в Дании так и не пришли к единому мнению, как следует отвечать на регулярные нарушения российскими дронами и истребителями воздушного пространства (Фото: Ritzau Scanpix/Sebastian Elias Uth via REUTERS)

Такое мнение 8 октября в своей колонке для британского издания The Guardian высказал старший приглашенный научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор.

«Чем ближе гибридная война России подступает к европейским столицам, тем меньше лидеры ЕС способны договориться о том, как на нее реагировать. По крайней мере, такое тревожное впечатление оставила несогласованная встреча лидеров ЕС в Копенгагене. Созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, встреча стала постыдным проявлением междоусобных распрей, политических споров и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону», — считает он.

Как отметил Тейлор, в Дании лидеры европейских стран «спорили не только о том, кто должен отвечать за военное укрепление Европы», но и о том, «как финансировать продолжающееся сопротивление Украины российской агрессии и как продвигать заявку Киева на членство в ЕС».

Автор колонки указывает, что европейские лидеры так и не пришли к единому мнению, как следует отвечать на регулярные нарушения российскими дронами и истребителями воздушного пространства.

«Сбивать их? Сопровождать их? Сохранять спокойствие и продолжать работу? Или нанести ответный удар, используя замороженные российские активы для предоставления Украине гигантского кредита, принимая более агрессивные меры по перекрытию экспорта нефти и газа из Москвы и предоставляя Киеву ракеты дальнего действия для нанесения ударов по более глубоким районам России? В Копенгагене консенсус не был достигнут, но решения необходимо принять в ближайшее время», — написал Тейлор.

Как считает автор материала, лидеры крупнейших держав ЕС использовали неформальный саммит в Дании, чтобы отклонить предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании многоуровневой стены из дронов для Восточной Европы — после череды нарушений российским воздушного пространства и инцидентов с участием теневого флота Москвы, состоящего из старых нефтяных танкеров, которые нарушают санкции.

«В документе, распространенном среди лидеров, фон дер Ляйен предложила четыре флагманских европейских проекта в области обороны: европейскую стену из дронов, сеть наблюдения за восточным флангом, противовоздушный щит и космический щит обороны. Она также заявила, что исполнительная власть ЕС будет контролировать прогресс государств-членов в достижении целей по повышению готовности к 2030 году с помощью нового процесса отчетности и оценки», — пишет Тейлор.

При этом, как отмечает он, президент Франции Эммануэль Макрон отверг концепцию стены из дронов, заявив, что необходимо что-то «более сложное и более комплексное». Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал чрезмерное регулирование со стороны Брюсселя и за закрытыми дверями жестко раскритиковал план по борьбе с дронами, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони пожаловалась — мол, Брюссель сосредоточен исключительно на защите восточных стран и игнорирует южный фланг.

Автор материала считает, что лидеры стран Европы заподозрили, что за оборонными инициативами ЕК скрывается попытка «захвата власти» в Европе — и потому «хотели указать фон дер Ляйен на ее место».

«Никто не может винить Брюссель за то, что он подталкивает государства-члены к более эффективному совместному использованию своих растущих оборонных бюджетов, а не к дублированию возможностей и неспособности создать более сильную европейскую промышленную базу в области оборонных технологий. Для этого потребуется гармонизация военных требований и сокращение закупок у США», — написал Тейлор.

В основе всех этих споров лежит отсутствие взаимного доверия между европейцами, усугубляемое неопределенностью в отношении приверженности США европейской безопасности при администрации Трампа, считает автор материала.

«Когда страны не уверены, насколько они могут доверять друг другу, их инстинкт подсказывает им опираться на национальную оборонную промышленность и армии. Это ослабляет Европу в тот момент, когда ей необходимо продемонстрировать силу и решимость по отношению к России. Европейские лидеры должны перестать делать Еврокомиссию козлом отпущения и срочно объединиться, как если бы Европа подвергалась нападению, потому что это действительно так», — подытожил Тейлор.