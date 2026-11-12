«Уникальная и сложная операция». В Дублине на время саммита Европейского политического сообщества масштабно усиливают меры безопасности

В Дублине, где пройдет IX саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), усилили меры безопасности и осуществили самое масштабное в истории развертывание сил.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Премьер-министра Ирландии Михола Мартина спросили о том, возможны ли угрозы взрывов или другие потенциальные препятствия для проведения саммита.

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Он отметил, что ирландская полиция «лучше всего способна принимать решения по этому поводу» и «располагает отлаженными протоколами» для решения любых проблем.

Ирландская телерадиокомпания RTÉ сообщила, что на улицах Дублина будут находиться около 5000 полицейских. Это станет «самым масштабным развертыванием… в истории силовых структур в рамках операции, которую называют уникальной и сложной».

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский после визита в Данию прибыл в Ирландию для участия в IX саммите Европейского политического сообщества.

Он отметил, что на 11−12 ноября запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. В общей сложности, по информации Зеленского, на саммите в Дублине будут присутствовать около 20 европейских лидеров.

Президент Украины примет участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Также должна состояться встреча со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.