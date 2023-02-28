Пощечина Лукашенко и Путину. Как белорусские партизаны под угрозой смертной казни провели атаку в Мачулищах — отвечает советник Тихановской 28 февраля, 11:45 Эксклюзив NV Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время пресс-конференции в Минске, 16 февраля 2023 года (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской, в интервью Radio NV рассказал, как белорусские партизаны провели самую крупную с начала вторжения диверсионную операцию против российских сил на территории республики.

— Я начну с новостей, безусловно. На военном аэродроме в Мачулищах — 12 километров от Минска — произошли взрывы. И был разрушен или частично разрушен российский военный самолет и техника какая-то отдельная. Собственно, оппозиционное движение BYPOL взяло на себя ответственность. Возможно, вы знаете какие-то детали, что там произошло и кто к этому причастен?

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— Да, конечно. У нас есть свидетельства, что взрывов было как минимум два. Спустя несколько часов стало известно, что поврежден самолет, снегоуборочная техника. Через несколько часов стало известно, что это была операция: с двух дронов были сброшены взрывные устройства белорусскими партизанами, принадлежащими к «Плану победы». Это план, который был создан и разработан BYPOL, но тоже поддерживает Объединенный кабинет Светланы Тихановской. Это часть этой партизанской структуры.

Эти люди, которые организовывали нападение, атаку, операцию, они сразу же уехали с белорусской территории. Они уже находятся в безопасности. Это действительно может быть одна из самых креативных и смелых операций подпольщиков в истории. Самолет стоит около 500 миллионов долларов. И таких самолетов несколько в Российской Федерации. [Они] помогали россиянам обстреливать украинскую территорию, а точнее, корректировать цели при воздушных атаках. Поэтому, думаю, это действительно большой успех белорусских партизан. И я считаю, это сильный удар по Лукашенко.

— Были рельсовые войны, повреждались пути, железнодорожная инфраструктура. Самолет — это впервые.

— Самолет — это действительно впервые. Вы знаете, эти аэродромы они очень сильно охраняются. Туда почти невозможно пройти. Это как администрация президента. И сам факт того, что это удалось, конечно, это воскресенье, плохая погода, мало людей. Может, уснули эти патрули. И что удалось это сделать — это действительно удача. Но в прошлом году, да, это не первая атака. В начале войны более 80 актов саботажа произошло. Некоторые были более успешны, некоторые — менее успешны.