Самый дорогой особняк Германии принадлежит беглому бизнесмену из Украины - СМИ

Самый дорогой особняк Германии, который находится в баварском курортном городке Гармиш-Партенкирхен, принадлежит бывшему председателю совета директоров агрохолдинга Мрия Николаю Гуте, говорится в расследовании журналистов DW.

Гута приобрел земельный участок в городке Гармиш-Партенкирхен (3,7 тысячи кв. м.) в июне 2010 года за 3,3 млн евро и построил там роскошный особняк Villa Glory.

По данным издания, дом стоимостью не менее 13 млн евро принадлежит жене Николая Гуты Виктории. Она является владелицей недвижимости через кипрскую фирму Zapatoustra Holdings Limited.

Журналисты узнали, что Гуты выставили поместье на продажу из-за возможного ареста имущества в случае отказа Федерального административного суда предоставить убежище.

Николай Гута после банкротства агрохолдинга Мрия в 2014 году скрывается от обманутых кредиторов и правоохранительных органов.

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В 2015 году Интерпол по запросу украинских властей объявил в международный розыск Николая Гуту по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.