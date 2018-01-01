Итальянский прокурор раскритиковал Сальвини: он слишком быстро сообщил о задержании мафии Сегодня, 21:04 60 Цей матеріал також доступний українською Маттео Сальвини

Глава МВД Италии Маттео Сальвини получил предостережение от главного прокурора Турина после того, как написал в Twitter об аресте 15 мафиози в то время, как полицейская операция еще не закончилась, сообщает Associated Press.

По словам прокурора Армандо Спадаро, преждевременные твитты чиновника могли поставить под угрозу расследование и нарушили основные нормы правоохранительных органов о том, какую информацию следует публиковать и когда.

Он призвал Сальвини воздерживаться от подобных сообщений в будущем, "чтобы избежать риска разрушить расследования".

Сам же Сальвини утверждает, что получил текстовое сообщение от полиции Турина за 90 минут до того, как опубликовал свои твитты, поэтому не мог никаким образом поставить операцию под угрозу.

4 декабря итальянская полиция задержала нового главаря сицилийской мафиозной группировки Коза Ностра Сеттимино Минео и десятки других подозреваемых.