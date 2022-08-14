Покушение на Салмана Рушди: писатель начал говорить, наблюдаются первые признаки улучшения его состояния

14 августа, 12:15
Салман Рушди (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Салман Рушди (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Британский писатель Салман Рушди, на которого в пятницу, 12 августа было совершено покушение, начал говорить, в его состоянии наблюдаются первые признаки улучшения.

Об этом сообщил агент Рушди Эндрю Уайли, пишет The New York Times.

По его словам, находящийся в одной из клиник штата Пенсильвания 75-летний писатель отключен от аппарата ИВЛ.

Видео дня

Уайли заявил, что Рушди может потерять глаз, у него повреждена печень и нервы на руке.

В суде прокуроры заявили, что нападение на автора было преднамеренным и целенаправленным.

Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США. Он ранен ножом в шею.

Нападение произошло во время интервью. Мужчина ранил Рушди в шею, его доставили в больницу на вертолете. Интервьюер получил легкую травму.

24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар, который был арестован с поличным, явился в субботу, 13 августа в суд для предъявления обвинений в покушении на убийство второй степени и нападении с оружием.

Индиец Салман Рушди — автор книги об исламе Сатанинские стихи. Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Салман Рушди Нападение

Эксклюзивы НВ

Строители устанавливают бетонные блоки с колючей проволокой на границе Восточного Берлина. Вывески всемирно известных продовольственных брендов на магазинах Себастьянштрассе, которая останется за стеной, надолго станут сладкими мечтами для большинства восточных немцев. 16 августа 1961 года. (Фото:Bundespresseamt (BPA))
Кремлевская стена-2 /
Почему 61 год назад Конрад Аденауэр согласился разделить Берлин стеной — история в фото
14 августа, 11:19
Геополитика
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Для любой армии — это катастрофа. Что происходит вокруг Херсона?

Главная тема — это что происходит с Херсоном? Где наступление, будет оно или не будет? И если будет, то кто будет наступать? Попробуем разобраться

14 августа, 07:05
Мнения
Всего 10 минут ходьбы могут поднять вам настроение (Фото:Arek Adeoye/Unsplash)
Полезная привычка /
Восемь причин, почему ходьба это лучше спортзала
14 августа, 07:00
Фитнес
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X