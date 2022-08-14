Покушение на Салмана Рушди: писатель начал говорить, наблюдаются первые признаки улучшения его состояния 14 августа, 12:15 Салман Рушди (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Британский писатель Салман Рушди, на которого в пятницу, 12 августа было совершено покушение, начал говорить, в его состоянии наблюдаются первые признаки улучшения.

Об этом сообщил агент Рушди Эндрю Уайли, пишет The New York Times.

По его словам, находящийся в одной из клиник штата Пенсильвания 75-летний писатель отключен от аппарата ИВЛ.

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Уайли заявил, что Рушди может потерять глаз, у него повреждена печень и нервы на руке.

В суде прокуроры заявили, что нападение на автора было преднамеренным и целенаправленным.



Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США. Он ранен ножом в шею.

Нападение произошло во время интервью. Мужчина ранил Рушди в шею, его доставили в больницу на вертолете. Интервьюер получил легкую травму.

24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар, который был арестован с поличным, явился в субботу, 13 августа в суд для предъявления обвинений в покушении на убийство второй степени и нападении с оружием.



Индиец Салман Рушди — автор книги об исламе Сатанинские стихи. Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.

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