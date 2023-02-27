Советник Байдена объяснил решение США передать Украине танки Abrams 27 февраля, 04:27 Танки Abrams (Фото:ArmyChiefStaff/Twitter)

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Джо Байден принял решение передать ВСУ танки Abrams, чтобы подтолкнуть к действиям Германию.

Об этом сообщает ABC.

"Байден сплачивает глобальную коалицию, чтобы дать Украине то, что ей нужно", - заявил Салливан.

Он отметил, что таким образом США подтолкнули руководство Германии приступить к поставкам танков Leopard.

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"Президент сказал: Ладно, я буду лидером свободного мира, я отправлю Abrams в путь, если вы сейчас отправите Leopard", - заявил советник Байдена.

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25 января Германия после продолжительных колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams . Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби заявил, что процесс передачи Abrams может занять много месяцев. WP писала, что американские танки доставят в конце 2023 или в начале 2024-го.

