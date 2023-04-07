Саакашвили заявил, что он умирает 7 апреля, 14:44 Михеил Саакашвили (Фото:Скриншот/news.sky.com)

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что он умирает, а в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.

«В заключении мое здоровье резко ухудшилось; я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами», — говорится в его публикации в Politico.

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По словам экс-президента, он страдает множеством серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении.

«Также становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны», — подчеркнул он.

Саакашвили призвал США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции против политика Бидзины Иванишвили и его соратников.

«Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой Путина — мощным символом для всех лидеров этого региона, а возможно, и всего мира, которые не смогут противостоять российскому империализму», — заявил он.



Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.



В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

В том же месяце Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.