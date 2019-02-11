Саакашвили заявил, что не готов вернуться в Грузию Сегодня, 01:59 10 Цей матеріал також доступний українською Михеил Саакашвили/Facebook Михеил Саакашвили Михеил Саакашвили/Facebook

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что на сегодняшний день он не видит возможности для своего возвращения в Грузию.

Об этом передает Интерфакс.

"Сегодня ситуация для нашего возвращения на родину не готова, мы в ближайшие недели и месяцы должны ее подготовить, так как нельзя со стороны смотреть на уничтожение нашей страны", - заявил Саакашвили

Он отметил, что у него есть план о "скорой смене власти в Грузии", что может приблизить дату его возвращения.

Саакашвили сообщил, что ключевую роль в этом сыграют эмигранты из Грузии.

Ранее Саакашвили говорил, что хочет восстановить свое потерянное грузинское гражданство через суд и не будет просить о помиловании.

В то же время, президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что сомневается в возвращении экс-президента на родину.