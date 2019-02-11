Саакашвили заявил, что не готов вернуться в Грузию
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что на сегодняшний день он не видит возможности для своего возвращения в Грузию.
Об этом передает Интерфакс.
"Сегодня ситуация для нашего возвращения на родину не готова, мы в ближайшие недели и месяцы должны ее подготовить, так как нельзя со стороны смотреть на уничтожение нашей страны", - заявил Саакашвили
Он отметил, что у него есть план о "скорой смене власти в Грузии", что может приблизить дату его возвращения.
Саакашвили сообщил, что ключевую роль в этом сыграют эмигранты из Грузии.
Ранее Саакашвили говорил, что хочет восстановить свое потерянное грузинское гражданство через суд и не будет просить о помиловании.
В то же время, президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что сомневается в возвращении экс-президента на родину.