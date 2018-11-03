03 ноября 2018, суббота

Саакашвили заявил, что сможет "очистить" свое имя в Грузии

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что в любом случае вернется в Грузию, чтобы быть частью политического процесса.

Об этом он рассказал в интервью Euronews.

Политик сказал, что он всегда был, есть и будет частью грузинской политики, даже находясь далеко за пределами страны.

На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты , Саакашвили ответил: "Нет, не сейчас. У нас очень сильный кандидат(Григол Вашадзе – ред.), наш единомышленник. У нас молодая команда реформаторов, которые начали работать еще под моим руководством, но пока мы были в оппозиции, к нам присоединились новые люди".

Экс-президент Грузии также уверен, что ему удаться «очистить» свое имя, поскольку, по его словам, большинство политиков и избирателей поддерживают движение, которое он начал.

Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил о желании вернуться к власти в Грузии.

Также стало известно, что Тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам заключения. В ответ на это политик заявил, что не намерен обращаться за помилованием ни к президенту Маргвелашвили, ни к президенту Вашадзе,утверждая, что за ним нет никаких совершенных преступлений, кроме того, что он "построил грузинское государство".

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