31 октября 2018, среда

Саакашвили заявил, что не будет просить о помиловании у новоизбранного президенте Грузии

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Саакашвили хочет вернуть потерянное гражданство Грузии

Саакашвили хочет вернуть потерянное гражданство Грузии

Бывший президент Грузии и экс глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что не намерен обращаться к действующему или будущему президенту Грузии с прошением о помиловании.

Саакашвили отметил, что хочет восстановить свое потерянное грузинское гражданство через суд, передает Интерфакс.

"Я не намерен обращаться за помилованием ни к президенту Маргвелашвили, ни к президенту Вашадзе. Мне не нужно ничье помилование. Вы, наверное, меня с кем-то путаете. За мной нет никаких совершенных преступлений, кроме того, что я построил грузинское государство. Я прямо заявляю, Григолу Вашадзе не придется меня помиловать. Я намерен защищать свои права в суде, когда в Грузии будет справедливый суд, и я этого достигну", - заявил Саакашвили.

Политик также назвал "глупостью" заявления о том, что если во втором туре президентских выборов победит кандидат от оппозиции Вашадзе, то в Грузии начнется гражданская война.

"Утверждения властей, что победа нашего кандидата приведет к гражданской войне, откровенная глупость. Однако дестабилизация в Грузии может произойти из-за совершенной недееспособности нынешних грузинских властей. Экономика Грузии находится в катастрофическом положении, и именно этот фактор может стать причиной дестабилизации", - заявил политик.

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Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил о желании вернуться к власти в Грузии.

Также стало известно, что Тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам заключения.

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