«Не может встать с кровати». Брат Михеила Саакашвили рассказал о его состоянии 10 апреля, 18:25 По словам брата Михеила Саакашвили, бывший президент Грузии сейчас весит меньше 60 кг (Фото:Mikheil Saakashvili/Facebook)

Брат Михеила Саакашвили Давид Саакашвили в интервью Radio NV рассказал о критическом состоянии здоровья бывшего президента Грузии, который сейчас находится в тюрьме.

В эфире Radio NV Давид Саакашвили отметил, что, согласно заключению грузинских, европейских и американских врачей, его брату грозит смертельная опасность.

«Сейчас мы реально видим в прямом эфире смертную казнь человека. Он абсолютно здоровый зашел в клинику более года назад, а сейчас видим абсолютно больного по состоянию здоровья. О чем свидетельствуют не только его анализы, но и визуализация», — заявил он.

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