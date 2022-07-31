Адвокат Саакашвили сказал, что тот решил уйти из грузинской политики 31 июля, 17:18 Саакашвили решил уйти из грузинской политики (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что бывший президент Грузии принял решение вообще уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.

Об этом Гелбахиани заявил 30 июля в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу Imedi, сообщает Эхо Кавказа.

«Главной задачей повестки дня стало сохранение его [Саакашвили] жизни, выживания. Исходя из этого, все остальные вопросы были сняты, в том числе политика. Он вообще уйдет из грузинской политики, не только из Национального движения, но и грузинской политики», — заявил адвокат.

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«В настоящее время стоит вопрос жизни и смерти, а не политики. Понятно, что задача совсем другая, чем то, что было перед приездом в Грузию», — добавил он.

Сам Саакашвили не комментировал заявление своего адвоката, последнее сообщение в его Facebook датируется 28 июля.

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

По состоянию на сегодня президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди, пишет Эхо Кавказа.

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