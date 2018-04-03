Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и "покончить с мафией"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили планирует после президентских выборов вернуться в страну.

О своих планах Саакашвили заявил в видеообращении к грузинскому народу, распространенном его партией Единое национальное движение, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое. Причина - в разгуле мафии, возглавляемой Иванишвили. (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили)", - отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что намерен вплотную заняться сменой власти в Грузии.

"Мы покончим с этой мафией, после чего в первую очередь будут повышены пенсии и зарплаты учителям и полицейским. Мы покончим с этой властью в этом же году, после президентских выборов", - добавил Саакашвили.

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Напомним, в 2017 году Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины. Формальная причина - недостоверные данные в анкете для получения гражданства.

На момент принятия решения о лишении гражданства Саакашвили находился за границей. Несмотря на это, он смог вернуться в Украину. В этом ему помогли сторонники, которые устроили прорыв через польско-украинскую границу во Львовской области.

В Украине Саакашвили оштрафовали за незаконное пересечение границы. Он пытался через Государственную миграционную службу получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Однако ему было отказано.

12 февраля его выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии и запретили въезд в Украину на три года - до 13 февраля 2021 года.