Почему Саакашвили уехал из Украины в Грузию — политтехнолог 6 июля, 14:11 Михеил Саакашвили участвует в заседании суда в онлайн-формате 3 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Политтехнолог Сергей Гайдай в интервью Radio NV объяснил, почему третий президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили решил вернуться на родину.

В эфире Radio NV Гайдай сказал, что, поскольку Саакашвили не дали проводить реформы в Украине, он начал «драку», протестуя против на тот момент президента Петра Порошенко.

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По словам политтехнолога, когда президентские выборы выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили «тоже не был реализован», но «понял, что на драку он уже не пойдет».

«Поехал он в Грузию, потому что понял, что в Украине он не нужен. Никому не нужен его опыт реформ. Никому не нужны его разработки, что надо делать. И до сих пор не нужны», — утверждает Гайдай.

Он добавил, что таким людям, как Саакашвили, «не интересна своя безопасность, деньги, имения», а интересно быть полезными и менять мир.

«Когда он понял, что, возможно, в Украине он не нужен, то, возможно, в родной Грузии, где он не был очень много лет, понадобится. Там был переломный момент. Если бы оппозиция смогла хоть на несколько процентов победить на местных выборах партию, которая захватила там власть. … К сожалению, ему не удалось», — объяснил политтехнолог.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

3 июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, на которых видно, что он сильно истощен.



В тот же день Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными», а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.

5 июля посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили подтвердил, что в МИД Украины он встретился с заместителем министра, который попросил его покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций по вопросу Саакашвили.

