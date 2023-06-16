Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать 16 июня, 22:28 Михеил Саакашвили (Фото:spriter99880/Twitter)

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, который сейчас находится под арестом на территории Грузии, ответил президенту этой страны Саломе Зурабишвили, которая отказывается его помиловать.

Об этом говорится в письме Саакашвили, предоставленном УП, в ответ на интервью президента Грузии.

«Я нахожусь в грузинской тюрьме, потому что когда в 2014 году я приехал в Украину и стал помогать новой власти после Евромайдана именно Путин дал распоряжение олигарху Иванишвили, которого посадил во власть в Грузии, дав ему 2 миллиарда долларов, возбудить против меня уголовные дела.

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Путин не мог простить мне поддержку первого украинского Майдана в 2004 году и того, что я не пустил его армию в Тбилиси и отстоял грузинскую государственность в 2008 году.

Я оказался в 2021 году, потому что видел, что нас полностью тащили под Россию и я попытался спасти ситуацию.

Потом началась война и я считаю себя личным военнопленным Путина.

Меня отравили, пытали. Меня судят по обвинениям высосанным из пальца.

Я очень благодарен президенту Зеленскому и его офису, которые неоднократно публично защищали мои права.

Украина требует моей выдачи как гражданина Украины. Европарламент единогласно принял резолюцию, требуя моего освобождения, называя мой арест «личной вендеттой олигарха».

Что касается Зурабишвили. Она отличается лицемерием и никогда не делает того, что не выгодно Иванишвили.

Обвиняла Грузию в войне 2008 года.

Хотя, иногда она говорит правильные вещи. Сейчас она просто вымаливает приглашение у Зеленского.

Зурабишвили обычная кукла Иванишвили, которую он использует для того, чтобы заговорить Западу и Украине зубы.

Достаточно вспомнить, что она требовала судить меня за «нападение на Цхинвали» (то есть Россию) в 2008 году.

Она всячески одобряла вооруженные провокации со стороны России.

Она играет сейчас роль похожую на роль венгерского президента.

Понимаю, что любое слово поддержки сейчас важно, но украинцы не должны обманываться. За пустословием этой женщины стоит активное сотрудничество Иванишвили с россиянами в вопросе обхода санкций.

В Грузию зачастили кадыровцы, а также офицеры спецслужб страны-агрессора.

Зурабишвили произносит тосты про оккупацию и Европу, но по отношению ко мне, как личному узнику Путина, так же как и по другим животрепещущим вопросам, она не отклоняется от линии российской партии ни на йоту", — говорится в письме.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.