Из затонувшего парома на озере Виктория в Танзании спасли человека

В одном из отсеков парома образовался воздушный карман

В Танзании в одном из отсеков затонувшего в озере Виктория парома образовался воздушный карман. Спасатели обнаружили в нем живого человека.

Об этом сообщает BBC.

Состояние спасенного инженера парома тяжелое.

Напомним, 20 сентября в крупнейшем озере в Африке Виктория между островами Укара и Буголора перевернулся и затонул паром MV Nyerere.

В результате аварии погибли 170 человек, остальные считаются пропавшими без вести. Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен - на борту находилось до 500 человек.

Фото: citizentv.co.ke