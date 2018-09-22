22 сентября 2018, суббота

Из затонувшего парома на озере Виктория в Танзании спасли человека

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В одном из отсеков парома образовался воздушный карман

В одном из отсеков парома образовался воздушный карман

В Танзании в одном из отсеков затонувшего в озере Виктория парома образовался воздушный карман. Спасатели обнаружили в нем живого человека.

Об этом сообщает BBC.

Состояние спасенного инженера парома тяжелое.

Напомним, 20 сентября в крупнейшем озере в Африке Виктория между островами Укара и Буголора перевернулся и затонул паром MV Nyerere.

В результате аварии погибли 170 человек, остальные считаются пропавшими без вести. Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен - на борту находилось до 500 человек.

Фото: citizentv.co.ke

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