Из затонувшего парома на озере Виктория в Танзании спасли человека

В Танзании в одном из отсеков затонувшего в озере Виктория парома образовался воздушный карман. Спасатели обнаружили в нем живого человека.
Об этом сообщает BBC.
Состояние спасенного инженера парома тяжелое.
Напомним, 20 сентября в крупнейшем озере в Африке Виктория между островами Укара и Буголора перевернулся и затонул паром MV Nyerere.
В результате аварии погибли 170 человек, остальные считаются пропавшими без вести. Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен - на борту находилось до 500 человек.
Фото: citizentv.co.ke
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