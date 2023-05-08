США снимают аппаратуру с Abrams для Украины, опасаясь ее захвата россиянами — СМИ 8 мая, 21:07 Танки Abrams M1 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США модифицируют танки Abrams для Украины и снимают чувствительную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть в руки россиян, сообщает USA Today со ссылкой на военных экспертов и чиновников.

Отмечается, что задержка в поставках танков Abrams в Украине связана с модификациями для удаления приборов и технологий, которые могут попасть в руки российских войск.

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Источники издания отмечают, что это необходимая мера пресечения на случай, если оккупанты захватят один из танков и используют его для разведки.

«Это даст или не даст возможности для России провести испытания на нем и искать уязвимые места», — сказал Колин Смит, эксперт по российской армии в RAND Corporation.

Издание отмечает, что США посылает иностранным правительствам сокращенные версии своих танков, равно как и в случае с другим оружием. Это связано с тем, что Пентагон «сохраняет свои высочайшие возможности для войск США».

По словам чиновников и экспертов, сложной проблемой отправки танков Abrams в Украину есть вероятность того, что один из них будет захвачен россиянами на поле боя.

Инфографика: NV

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

21 апреля стало известно, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк Abrams. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.