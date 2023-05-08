США снимают аппаратуру с Abrams для Украины, опасаясь ее захвата россиянами — СМИ
Танки Abrams M1 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
США модифицируют танки Abrams для Украины и снимают чувствительную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть в руки россиян, сообщает USA Today со ссылкой на военных экспертов и чиновников.
Отмечается, что задержка в поставках танков Abrams в Украине связана с модификациями для удаления приборов и технологий, которые могут попасть в руки российских войск.
Источники издания отмечают, что это необходимая мера пресечения на случай, если оккупанты захватят один из танков и используют его для разведки.
«Это даст или не даст возможности для России провести испытания на нем и искать уязвимые места», — сказал Колин Смит, эксперт по российской армии в RAND Corporation.
Издание отмечает, что США посылает иностранным правительствам сокращенные версии своих танков, равно как и в случае с другим оружием. Это связано с тем, что Пентагон «сохраняет свои высочайшие возможности для войск США».
По словам чиновников и экспертов, сложной проблемой отправки танков Abrams в Украину есть вероятность того, что один из них будет захвачен россиянами на поле боя.
25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.
21 апреля стало известно, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк Abrams. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.