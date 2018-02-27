С помощника Манафорта Гейтса намерены снять обвинения в мошенничестве

Специальный прокурор США Роберт Мюллер намерен снять с бывшего советника избирательного штаба президента США Дональда Трампа и делового партнера Пола Манафорта Рика Гейтса обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.

Как передает Fox News, команда Мюллера подала ходатайство о снятии обвинений по 22 статьям. Решение спецпрокурора последовало после того, как Гейтс пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.

Снятие обвинений с давнего партнера Манафорта указывает на то, что сотрудничество Гейтса со следствием вскоре принесет первые плоды в расследовании дела против бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

В частности, Гейтс хорошо осведомлен о многолетнем политическом сотрудничестве Манафорта с властями Украины, а также о других делах, интересующих федеральных следователей.

Отметим, что за отмывание денег и банковское мошенничество Гейтсу грозит заключение на десятилетия.

Напомним, что Рик Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США в деле о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.