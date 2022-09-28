ЕС планирует ввести санкции против идеолога «русского мира» Дугина и певца Расторгуева — Politico 28 сентября, 23:56 Александр Дугин и Николай Расторгуев (Фото:Коллаж НВ)

В ЕС рассматривают возможность добавить 30 физических лиц в новый санкционный список против РФ, сообщает Politico.

Среди них российский певец Николай Расторгуев и идеолога «русского мира» Александр Дугин.

Также изданию стало известно, что санкции могут затронуть около 30 человек и восемь компаний.

Видео дня

Александр Дугин — русский философ и публицист фашистского направления, считается идеологом «русского мира». Считается, что оказывает значительное влияние на российского диктатора Владимира Путина.

США внесли его в санкционный список лиц, виновных в агрессии России против Украины. Внесен он и в список тех, кто создает угрозу нацбезопасности Украины и в базу Миротворец.

Николай Расторгуев — российский эстрадный певец, солист группы Любэ.

11 марта 2014 года поддержав Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общине Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму. 18 марта 2022 года выступил на концерте, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма.

В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.

