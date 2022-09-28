ЕС планирует ввести санкции против идеолога «русского мира» Дугина и певца Расторгуева — Politico
Александр Дугин и Николай Расторгуев (Фото:Коллаж НВ)
В ЕС рассматривают возможность добавить 30 физических лиц в новый санкционный список против РФ, сообщает Politico.
Среди них российский певец Николай Расторгуев и идеолога «русского мира» Александр Дугин.
Также изданию стало известно, что санкции могут затронуть около 30 человек и восемь компаний.
Александр Дугин — русский философ и публицист фашистского направления, считается идеологом «русского мира». Считается, что оказывает значительное влияние на российского диктатора Владимира Путина.
США внесли его в санкционный список лиц, виновных в агрессии России против Украины. Внесен он и в список тех, кто создает угрозу нацбезопасности Украины и в базу Миротворец.
Николай Расторгуев — российский эстрадный певец, солист группы Любэ.
11 марта 2014 года поддержав Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общине Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму. 18 марта 2022 года выступил на концерте, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма.
В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.