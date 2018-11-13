С начала года во Франции предотвратили шесть терактов — МВД

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что французские правоохранители в 2018 году смогли предотвратить шесть террористических атак.
Об этом сообщает BFM TV.
"С начала 2018 года во Франции предотвратили шесть атак. Угроза остается высокой, хотя сейчас она изменила форму", - сказал министр.
Чиновник добавил, что государство принимает меры для предотвращения радикализации в обществе и усиленно следит за теми, кто ранее был осужден за терроризм.
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