13 ноября 2018, вторник

С начала года во Франции предотвратили шесть терактов — МВД

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Кристоф Кастанер

Кристоф Кастанер

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что французские правоохранители в 2018 году смогли предотвратить шесть террористических атак.

Об этом сообщает BFM TV.

"С начала 2018 года во Франции предотвратили шесть атак. Угроза остается высокой, хотя сейчас она изменила форму", - сказал министр.

Чиновник добавил, что государство принимает меры для предотвращения радикализации в обществе и усиленно следит за теми, кто ранее был осужден за терроризм.

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