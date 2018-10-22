С главы МВД Италии сняли обвинение по делу о мигрантах

Сальвини отказывался пускать мигрантов в Италию, заявляя, что их должна принять Мальта

В Италии с главы МВД страны Маттео Сальвини сняли обвинение в противозаконном лишении свободы беженцев с корабля Diciotti, которых больше недели отказывались пускать в страну.

Суд министров в Палермо признал действия Сальвини формой "дипломатического давления на Мальту", сообщает DW.

Поводом для расследования стала ситуация на корабле итальянской береговой охраны Diciotti, который в августе взял на борт 177 мигрантов. После отказа Мальты принять его, судно направилось к берегам Италии, однако Сальвини заблокировал высадку беженцев, заявив, что их должна принять Мальта.

В итоге 13 мигрантов с судна все же смогли выйти на берег Италии, чтобы их доставили в больницы, местные власти также приняли 27 несовершеннолетних беженцев, которые находились на корабле без сопровождения. Оставшиеся на судне объявили голодовку, их пустили в страну только спустя десять дней.

В то же время расследование в отношении главы МВД по другим статьям, в частности, по злоупотреблению властью в этой истории продолжается.

Маттео Сальвини известен своей антимигрантской политикой и многочисленными отказами принимать судна с нелегалами в портах Италии. Он неоднократно был замечен в разжигании расовой ненависти. В частности, Сальвини заявлял, что такие страны ЕС, как Болгария и Румыния, экспортируют "рабов" в Италию.