Украина и Литва ввели упрощенный обмен водительских удостоверений 5 мая, 19:02 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

В пятницу, 5 мая, Кабмин одобрил соглашение между Украиной и Литвой, которое вводит упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности. Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия тысяч людей», — пишет Шмигаль.

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Как пояснил премьер-министр, для обмена необходимо предоставить:

документы о постоянном проживании в стране;

оригинал удостоверения;

действительную медицинскую справку.

В Украине первые водительские права выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить.