Украина и Литва ввели упрощенный обмен водительских удостоверений
Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)
В пятницу, 5 мая, Кабмин одобрил соглашение между Украиной и Литвой, которое вводит упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности. Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия тысяч людей», — пишет Шмигаль.
Как пояснил премьер-министр, для обмена необходимо предоставить:
- документы о постоянном проживании в стране;
- оригинал удостоверения;
- действительную медицинскую справку.
В Украине первые водительские права выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить.