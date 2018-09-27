"Рынок - это не джунгли": в ЕС требуют от Ryanair уважать права работников

Еврокомиссия обратилась к ирландскому лоукостеру Ryanair с требованием соблюдать права работников, как это предусмотрено законодательством Европейского Союза.

Как заявила еврокомиссар по вопросам занятости и социальных дел Марианна Тиссен, экипажи самолетов должны наниматься авиаперевозчиком согласно законодательству о труде тех стран, в которых они работают - такое ключевое требование профсоюзов, сообщает DW.

Вместо этого Ryanair широко использует практику найма работников в европейских странах, руководствуясь нормами законодательства о труде Ирландии.

"Соблюдение законов ЕС не является чем-то, относительно чего рабочие должны вести переговоры, это также не является чем-то, что можно делать по-своему в разных странах... Внутренний рынок - не джунгли, он имеет четкие правила справедливой мобильности работников и их защиты. Это не академические дебаты, это конкретные социальные права рабочих", - отметила еврокомиссар.

Между тем Ryanair сократил со 190 до 150 количество рейсов, отмененных из-за забастовки 28 сентября. Причиной отмены рейсов 28 сентября стали забастовки бортпроводников в Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии и Италии. Организаторы забастовок заявляют, что 24-часовая акция станет крупнейшей в истории ирландского лоукостера.