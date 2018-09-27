27 сентября 2018, четверг

"Рынок - это не джунгли": в ЕС требуют от Ryanair уважать права работников

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Еврокомиссия напомнила Ryanair, что в ЕС действуют четкие нормы относительно прав работников

Еврокомиссия напомнила Ryanair, что в ЕС действуют четкие нормы относительно прав работников

Еврокомиссия обратилась к ирландскому лоукостеру Ryanair с требованием соблюдать права работников, как это предусмотрено законодательством Европейского Союза.

Как заявила еврокомиссар по вопросам занятости и социальных дел Марианна Тиссен, экипажи самолетов должны наниматься авиаперевозчиком согласно законодательству о труде тех стран, в которых они работают - такое ключевое требование профсоюзов, сообщает DW.

Вместо этого Ryanair широко использует практику найма работников в европейских странах, руководствуясь нормами законодательства о труде Ирландии.

"Соблюдение законов ЕС не является чем-то, относительно чего рабочие должны вести переговоры, это также не является чем-то, что можно делать по-своему в разных странах... Внутренний рынок - не джунгли, он имеет четкие правила справедливой мобильности работников и их защиты. Это не академические дебаты, это конкретные социальные права рабочих", - отметила еврокомиссар.

Между тем Ryanair сократил со 190 до 150 количество рейсов, отмененных из-за забастовки 28 сентября. Причиной отмены рейсов 28 сентября стали забастовки бортпроводников в Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии и Италии. Организаторы забастовок заявляют, что 24-часовая акция станет крупнейшей в истории ирландского лоукостера.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове